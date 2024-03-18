Kent Konakları projesiyle 7’den 70’e her kesime hizmet verilecek

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Sezer Küçükkurt beraberindeki partililerle birlikte Karayolları, Veysel Eroğlu ve Masal Parkını ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Akşam teravih namazını Karşıyaka Mahallesi'nde eda eden Başkan Adayı Küçükkurt, daha sonra mahalle sakinleriyle buluşarak istek ve talepleri dinledi.

KENT KONAKLARI VAAZ GEÇİLMEZ OLACAK

Gittiği her yerde vatandaşların teveccühü ile karşılaşan Belediye Başkan Adayı Sezer Küçükkurt, "Bizim öncelik verdiğimiz projelerimizden bir tanesi de Kent Konakları projemizdir. Rakiplerimiz bunun benzeri çalışmaları gündeme getirdiler. Biz Kent Konakları'nda Afyonkarahisar'ın belirli bölgelerinde mümkün olduğunca çok sayıda muhitte 'Kent Konakları' adı altında yapılar oluşturmalıyız. Kent Konakları neye hizmet edecek? Emekli hemşerilerimiz burada hem sosyal imkanlardan faydalanarak kendi yaşıtlarıyla bir lokal tarzında buluşma imkanı bulurken icap ederse elbette ki cami alternatifi değil. Ama orada kitap okuması gerekiyorsa, gazete okuması gerekiyorsa onu okuyabilecek" dedi.

DÜĞÜN SALONU OLARAK HİZMET VERECEK

"İbadetini yapması gerekiyorsa ibadetini yapabilecek. Sohbetini yapması gerekiyorsa sohbetini yapabilecek. Gençlerimiz burada internet imkânlarından faydalandığı gibi eğitim faaliyetlerinden faydalanabilecekler" diyen Küçükkurt, "Hepsinden önemlisi kadınlarımız yine bu Kent Konakları bünyesindeki üretime yönelik eğitim çalışmaları ile kültür ve sanata yönelik eğitim çalışmalarına katılabilecekler. Yeri müsait olan mahallelerimizde bunların bir katını düğün salonu olarak planlayacağız. O mahalledeki hemşerilerimize ücretsiz olarak sunacağız. Bunu özellikle belirtmek gerekir. Ücretsiz düğün salonu olarak hizmeti verecek. Kent Konakları bu hizmetleri karşılayacak ve emeklilerimize yaş almış hemşerilerimize hem kadınlarımıza hem gençlerimize hizmet eder bir pozisyonda olacak. Kent Konaklarının bünyesinde hemen her mahallemizde bugün ATM ile ilgili ihtiyaçlar eksiklikler var. ATM'leri de konumlandıracağız." ifadelerini kullandı.

HİZMETLERİ VATANDAŞLARIMIZIN AYAĞINA GÖTÜRECEĞİZ

Afyonkarahisar Belediyesi'nin halk ekmekle ilgili yaptığı çalışmalar doğrultusunda satış üniteleri planladıklarını belirten Başkan Adayı Küçükkurt, sözlerine şöyle devam etti: "Afyonkarahisar'ın yüzeysel gelişimi çok büyüdü. Mahallelerimiz çok genişledi ama temel belediye hizmetlerini almak için dahi insanlarımız kendilerini Karaman Mahallesi'ndeki belediye binasına gelmek mecburiyetinde hissediyorlar. Eğer biz bu Kent Konaklarımızda verilebilecek belediye hizmetlerini orada konumlandırabilirsek hiç olmazsa su faturası yatırılması gibi pratik hizmetleri oralarda çözülecek hizmetleri hemşehrilerimizin ayağına götüreceğiz. Şehir merkezinde, Karaman bölgesindeki yoğunluğu azaltmış olacağız. Kent Konakları da bizim özellikle önem verdiğimiz projelerimiz arasında yer almaktadır."

ÇANAKKALE ZAFERİ'Nİ KUTLADI

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin yıl dönümünü kutlayan Belediye Başkan Adayı Sezer Küçükkurt, bundan 109 yıl önce gerçekleşen Çanakkale Zaferi'nin, dünyada onurlu ve necip Türk milletinin var oluş iradesini kıracak hiç bir gücün olmadığının ispatı olduğunu söyledi.

Çanakkale Zaferinin, Kurtuluş Savaşının habercisi olduğunu dile getiren Küçükkurt, "Çanakkale'de sergilenen birlik, kardeşlik ve dayanışma, istiklal mücadelemiz için elzem olan ruhu ortaya çıkarmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, milletimize bu eşsiz zaferin gururunu yaşatan ve vatan uğrunda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun." dedi.