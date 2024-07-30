Kent merkezinde arazi çatışması: Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Caddesi'nde aralarında daha önceden arazi anlaşmazlığından kaynaklı husumet bulunan akraba iki aile tartıştı. Kentin işlek yerlerinden biri olan bölgede yaşanan tartışma bir anda kavgaya döndü. Silahların ve bıçakların kullanıldığı kavganın yaşandığı cadde bir anda savaş alanına döndü.

Kadınların da karıştığı kavgada, 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar arasında olayla ilgisi olmayan ve kasaba et almaya gelen bir kadının da bulunduğu ifade edildi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis zırhlı araçlarla bölgede güvenlik önlemi alırken, yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı. Polisin bölgede çalışmaları devam ederken, hastanede tedavisi süren ağır yaralı hayatını kaybetti. Polis, yaralıların tedavisinin sürdüğü hastanede geniş güvenlik önlemleri aldı.