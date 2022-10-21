Kent merkezindeki cinayette 5 kişi gözaltına alındı

Kocaeli İzmit İlçesi Yalı Camii Sokakta geçtiğimiz Çarşamba günü sabah saatlerinde yaşanan olayda, İddialara göre; İki grup arasında çıkan tartışmanın büyümesiyle ismi öğrenilemeyen bir kişinin tabancasından çıkan kurşunlarla Emrah Akkuş (28) ve M.C.(28) yaralandı.

Akkuş'a defalarca ateş eden ve yaralı halde tekmeleyen şüpheli ile olaya karşan diğer şüpheliler olay yerinden kaçtı. Emrah Akkuş, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ayağından yaralanan M.C. ise SEKA Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayın ardından çalışma başlatan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyette işlemleri tamamlanan şahıslar, adli makamlara sevk edildi.