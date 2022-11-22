Kent Meydanı Millet Bahçesi ay sonu açılacak

Tarihi yapıları, temiz ve uzun sahilleriyle öne çıkan Sinop'ta, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından uygulanan Kent Meydanı Millet Bahçesi Projesi'nin kasım sonunda tamamlanması planlanıyor. 2021 yılında temeli atılan Kent Meydanı Millet Bahçesi'nin yapımında sona yaklaşıldı. 45 bin metrekare alanda uygulanan proje kapsamında 2 bin 500 yıllık tarihi surların ön cephesinde bulunan tüm binalar yıkıldı, yerlerine ağaçlandırma yapılarak yeşil ve sosyal donatı alanları oluşturuldu. Alan üzerinde çocuk oyun parkları, yürüyüş yolları inşa edildi. Spor alanlarının kurulduğu bölgede 15 bin fidan da toprakla buluşturuldu.