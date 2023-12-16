Kentlerin kültür hafızası rehberi: Vakıf Şehir Dergisi

EŞSİZ BİR TARİHİ DOKÜMAN

Bugüne kadar 16 ildeki vakıf eserlerinin tanıtıldığı dergide, Prof. Dr. İlber Ortaylı, Prof. Dr. İskender Pala, Prof. Dr. Birol Çetin, Prof. Dr. Vahdettin Engin ve Prof. Dr. Savaş Şafak Barkçin'in de aralarında olduğu seçkin tarihçilerin yazılarına da yer veriliyor. Eşsiz bir tarihi doküman niteliğindeki dergi, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün www.vgm.tr adresinde dijital olarak da yayında...