Kentlerin kültür hafızası rehberi: Vakıf Şehir Dergisi

Türkiye'nin dört bir yanındaki kültürel miras için eşsiz bir hafıza oluşturan ve rehber niteliği taşıyan Vakıf Şehir Dergisi, 19. sayısında Bitlis'i konu alacak.
Geçen sene yayın hayatına başlayan dergi, geçmişi yüzyıllar öncesine dayanan vakıf eserlerini tüm detaylarıyla ele alıyor. 19. sayısında Bitlis'i konu edinecek olan dergi, ay sonuna kadar yayımlanarak tarih ve sanat meraklıları ile buluşacak.
EŞSİZ BİR TARİHİ DOKÜMAN
Bugüne kadar 16 ildeki vakıf eserlerinin tanıtıldığı dergide, Prof. Dr. İlber Ortaylı, Prof. Dr. İskender Pala, Prof. Dr. Birol Çetin, Prof. Dr. Vahdettin Engin ve Prof. Dr. Savaş Şafak Barkçin'in de aralarında olduğu seçkin tarihçilerin yazılarına da yer veriliyor. Eşsiz bir tarihi doküman niteliğindeki dergi, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün www.vgm.tr adresinde dijital olarak da yayında...