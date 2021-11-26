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Giriş Tarihi: 27.11.2021

Kentsel dönüşüm bütçesi reklama gitti

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Kentsel dönüşüm bütçesi reklama gitti
İBB'NIN 2022 Yılı Bütçe Tasarısı görüşmelerinde konuşan İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, İBB yönetiminin İstanbul'un kentsel dönüşümü konusunda sınıfta kaldığını söyledi. Yapılması gereken en acil işin kentsel dönüşüm olduğunu söyleyen Göksu, "İBB yönetimi bu konuda kulağının üstüne yatmaktadır. Bizim dönemimizde 2019'da kentsel dönüşüme 1 milyar TL kaynak ayrılmıştı. Peki siz ne yaptınız? 2020'de 256 milyon, 2021'de 257 milyon, 2022'de 492 milyon kaynak ayırdınız. Reklam, tanıtım ve şovlara ise 849 milyon ayrılmış. Yani reklama para var ama dönüşüme yok" dedi.

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Kentsel dönüşüm bütçesi reklama gitti
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