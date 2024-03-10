Kentsel Dönüşüm Projesi ile meydanın çehresi değişecek

AK Parti Ortahisar Belediye Başkan Adayı Ergin Aydın, 31 Mart Mahalli İdareler seçimi öncesinde açıkladığı projelerle birlikte her kesimden övgü aldı. Aydın, "Trabzon'da bütün vatandaşlarımızın hayatına dokunacak projelere imza atacağız. Projelerimizi açıkladığımız günden bu yana aldığımız olumlu geri dönüşler bize heyecan veriyor. 31 Mart zaferinin ardından işe koyulacağız ve açıkladığımız projeleri tek tek hayata geçireceğiz. Ortahisar ilçemiz gerçekleşecek projeler ile değerine değer katacak." dedi.

ULAŞIM AKSLARI DÜZENLENECEK

Trafik konusunu önemsediğini belirten Aydın, "Trabzon Merkezi ulaşım akslarının odağında bulunan ve yapısal anlamda eskiyen yaklaşık 6 dönümlük alanı dönüştüreceğiz. 'taXXi.M Kentsel Dönüşüm Projesi' ile kent meydanı, ticari alanlar, otopark alanları, dolmuş-durak alanları, Meydan-Boztepe-Çukurçayır Teleferik Hattı gibi alanları bünyesinde bulunduran ve çevre ulaşım akslarını da düzenleyen bir projeyi hayata geçireceğiz." diye konuştu.