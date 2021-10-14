Kentsel dönüşüm projesine CHP ve İYİ Parti engeli

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde Güngören'de yapılması planlanan kentsel dönüşüm projesi teklifi CHP ve İYİ Partili meclis üyeleri tarafından reddedildi. Meclis oturumunda konuşma yapan Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, "Burada bulunan CHP'li ve İYİ Partili meclis üyeleri bu konudan haberleri olmayabilir. Az önce Büyükşehir Belediyesi'nin bir kentsel dönüşüm projesine hayır oyu verdiniz. Eğer isterlerse yeniden oylayalım oybirliğiyle geçsin ve bu tutarsızlık ortadan kalksın. Büyükşehir Belediyesi ayrı CHP grubu ayrı… Bu görüntü hoş bir görüntü değil. Biz bunu ilçemizde anlatacağız. Vatandaşlarımıza söyleyeceğiz. Ya vatandaşlarımızı samimi bir şekilde kentsel dönüşüm yapmaya ikna edeceksiniz burada verdiğiniz oyla ya da biz bu aradaki tutarsızlığı Güngören'de mahalle mahalle gezip anlatacağız" ifadelerine yer verdi.

Yapılan müzakereler sonrasında depreme dayanıklı konutlarda oturulması amacıyla vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan kentsel projesini CHP ve İYİ Parti redderken AK Parti ve MHP grupları evet oyu verdi. Proje oyçokluğu ile mecliste kabul edildi.