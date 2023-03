Kentsel dönüşüme acil ihtiyaç var

Bursalıların endişeli deprem bekleyişlerinin bir an önce giderilmesi için acil dönüşüme ihtiyaç olduğunu belirten Yapı Denetim ve Deprem Mühendisliği Derneği Bursa Temsilcisi Serkan Işık, "Bugün birinci derece deprem bölgesinde ne yaşanıyorsa, bizde Bursa'da onu yaşayacağız. Biz dönüşmezsek deprem bizi dönüştürecek. Bursa'daki yaklaşık 1 milyon 400 bin kişinin 1999 öncesi binalarda risk altında olduğunu tahmin ediyoruz. "Biz iyi bir bina ortaya çıksın" diye çaba sarf ederken, binayı denetlemeye giden personel dayak yiyor" dedi. Bursa'nın depreme karşı acil eylem planlarının yapılması gerektiğini ifade eden Işık, "Kentsel dönüşümün hızlandırılması gerekiyor. Bursa'da doğudan batıya geliş var. Ancak doğu boşaldığı zaman o bölgenin de dönüşüme ihtiyacı var. Şehrin en güzel yerlerinin kentsel dönüşüm yapıldığında göç alabileceği bir şehir de biz Bursa'da göç veriyoruz. Bu deprem Bursa'ya bir gün gelecek. Bursa'nın hızlı bir şekilde dönüşüme ihtiyacı var. Siyasi kavgası olmadan bizim dönüşmemiz lazım yoksa deprem bizi dönüştürecek. Bursa'da acil eylem planlarının oluşması gerekiyor. İnsanların konaklayacağı yerlerden araç sayılarına kadar her an görev başında olabilecek gibi hazırlık yapılması gerekiyor. Yerel yönetimlerin hazırlık yaptığını biliyorum. Ancak bu hazırlığın biraz daha hızlı yapılması gerekiyor. Bunun önlemlerini almak zorundayız. Şehirleşme anlamında almak zorundayız. Binaları yenilemek anlamında almak zorundayız. Bursa nüfusu belli, 3 milyon 400 bin olduğuna göre, 1 milyon 400 bin kişisi eski Bursa dediğimiz 1999 öncesi yapılmış binalarda oturuyor" dedi. İHA