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Giriş Tarihi: 6.12.2021 13:13 Son Güncelleme: 6.12.2021 13:18

Kenya’dan gelen kolide uyuşturucu çıktı

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Kenya’dan gelen kolide uyuşturucu çıktı

Hatay Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü İstihbarat Kısım Amirliği ekipleri İskenderun Merkez PTT Şubesi’nde yapılan kontroller esnasında, Kenya’dan gelen 4 koli içerisinde uyuşturucu madde ele geçirdi olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Gümrük Muhafaza ekipleri gelen ihbar üzerine harekete geçerek İskenderun PTT merkez şubesinde Kenya'dan gelen 4 koli üzerinde çalışma yaptı. 62 kilogram ağırlığında ki kolide "bitki çayı" beyanlı eşyanın, "khat" cinsi uyuşturucu olabileceği hususunda şüphelenen ekipler , Cumhuriyet Savcısının talimatı ile eşyalara el konularak, Gümrükler Muhafaza Kriminal Laboratuvarına gönderildiği belirtildi. Analiz Raporu'nda; söz konusu eşyaların katinon etken maddesi içeren khat cinsi uyuşturucu olduğunun tespit edilmesi üzerine, operasyonun ikinci aşaması başlatıldı.

Cumhuriyet Savcısının talimatı ile gönderileri almaya gelen şahıs yakalanarak gözaltına alındığı adli soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İskenderun Sulh Ceza Hakimliğince el konulan "khat" cinsi uyuşturucunun değerinin 3 milyon 100 bin lira olduğu öğrenildi.

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Kenya’dan gelen kolide uyuşturucu çıktı
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