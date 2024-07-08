Kepçe kazasında ölen teknisyen kısa süre önce evlenmiş

Korkunç olay saat 6 Temmuz Cumartesi günü Karamanlı ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde bulunan bir mermer ocağında meydana geldi. Mermer ocağındaki iş makinelerinin bakımını yapmak üzere Antalya'nın Korkuteli ilçesinden gelen servis ustası Hasan Mavi, Arif Ö.'nün kullandığı kepçenin merdiveninde oturarak bakım kontrolünü yaptığı esnada, mermer bloğu kaldırmaya çalışan kepçenin frenleri tutmayarak geri kaymaya başladı.

KEPÇENİN ALTINDA KALDI

Kepçenin geri kaydığını fark eden operatör Arif Ö. kepçeden atlayarak yaklaşık 10 metre yükseklikten düşüp yaralandı. Merdivende oturan bakım ustası Hasan Mavi ise üst mermer katmanından alt mermer katmanına düşünce üzerine devrilen kepçenin altında kalarak ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde kepçenin altında kalan Hasan Mavi'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken yüksekten atladığı için sağ ayak bileğinde kırık oluşan operatör Arif Ö. ise ilk müdahalenin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KISA SÜRE ÖNCE EVLENMİŞ

Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından Hasan Mavi'nin cenazesi memleketi Korkuteli ilçesi Yeşilyayla Mahallesine götürüldü. Burada ailesi, yakınları ve sevenlerini gözyaşları arasında Korkuteli ilçesi Yeşilyayla Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. Mavi'nin bir süre önce evlendiği eve eşinin de hamile olduğu öğrenildi.