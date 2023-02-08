Kepçe operatörü babasının enkazdan sağ çıkarılmasını sağladı

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Mercimektepe Caddesi'nde yıkılan 8 katlı apartmanın enkazında annesi ve babası bulunan kepçe operatörü Osman Aydemir, binadan ses geldiğini arama kurtarma ekiplerine iletti.

Aydemir, Bursa'dan yardıma gelen Yıldırım Belediyesi arama kurtarma ekiplerinin direktifleri doğrultusunda kepçesi ile annesi ve babasının bulunduğu bölümdeki beton blokların kaldırılmasına yardım etti.