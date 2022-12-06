Kepçe operatörü engelli adamı ezdi

Zeytinburnu'ndakaldırım düzenlemesiyapan İstanbul BüyükşehirBelediyesi'ne (İBB) ait işmakinesi geri manevra yaparken,65 yaşındaki engelliOsman Ünlü Ayan'ı ezdi.Ağır yaralanan Ayan, hastanedehayatını kaybetti. Feciolay olay dün saat 14.30 sıralarındaZeytinburnu ZübeydeHanım Caddesi'nde meydanageldi.
İddiaya göre, İBBtarafından gerçekleştirilenyol ve kaldırım düzenlemesisırasında bir kepçenin operatörü,geri geri giderken yolunkarşısına geçmek isteyenengelli Osman Ünlü Ayan'ıezdi. Çevredeki vatandaşlarınyardımına koştuğu yaşlıadam, ambulansla hastaneyekaldırıldı. Ayan, tüm müdahalelererağmen kurtarılamadı.Kepçe operatörü gözaltınaalındı.