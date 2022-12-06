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Giriş Tarihi: 7.12.2022

Kepçe operatörü engelli adamı ezdi

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Kepçe operatörü engelli adamı ezdi
Zeytinburnu'nda kaldırım düzenlemesi yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait iş makinesi geri manevra yaparken, 65 yaşındaki engelli Osman Ünlü Ayan'ı ezdi. Ağır yaralanan Ayan, hastanede hayatını kaybetti. Feci olay olay dün saat 14.30 sıralarında Zeytinburnu Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi.



İddiaya göre, İBB tarafından gerçekleştirilen yol ve kaldırım düzenlemesi sırasında bir kepçenin operatörü, geri geri giderken yolun karşısına geçmek isteyen engelli Osman Ünlü Ayan'ı ezdi. Çevredeki vatandaşların yardımına koştuğu yaşlı adam, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ayan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kepçe operatörü gözaltına alındı.

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Kepçe operatörü engelli adamı ezdi
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