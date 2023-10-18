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Giriş Tarihi: 18.10.2023 15:00

Kepçe operatörü ve hurdacıdan sinsi plan

Pendik’te gözü gibi baktığı güvercinlerini beslemek için 30 Mayıs sabahı erkenden kafesin yanına gelen Ceyhan Ö., hayatının şokunu yaşadı. Ortada ne kafes vardı ne de güvercinler. Şaşkınlıkla etrafa bakınan Ceyhan Ö., 7 güvercininden de tek bir iz bulamadı. Ancak önceki gece Ceyhan Ö.’nün arkasından güvercinlerin yanına gelen başka birileri vardı.

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Kepçe operatörü ve hurdacıdan sinsi plan

İddiaya göre kepçe operatörü Dursun K.(44), 29 Mayıs günü akşam saatlerinde gelerek 7 güvercinin içinde olduğu kafesi iş makinesiyle kaçırdı. Dursun K., çaldığı güvercinleri hurdacılık yapan Hüsamettin T.'nin evine bıraktı. Güvercinlerini bulma ümidiyle savcılığa koşan Ceyhan Ö.(35), ise güvercinlerinin çalındığını, kafesinin 18 bin lira, 7 güvercinin ise 50 bin lira değerinde olduğunu söyleyerek şikayetçi oldu. Başlatılan soruşturmada iki hırsızın planını ise incelenen kamera kayıtları ortaya çıkardı.

BELEDİYE YALANI PES DEDİRTTİ

Görüntülerden tespit edilen şüphelilerin savunmaları ise pes dedirtti. Şüpheli Dursun K., kepçe operatörü olarak çalıştığını söyleyerek bir erkek şahsın kendisine gelerek belediyenin kuş kafesine ceza yazacağını, oradan kaldırarak evine götürmesini istediğini, daha sonra güvercinlerin bulunduğu araziye gittiklerini, kafesi iş makinesi ile kaldırdığını ve bu kişiden 500 lira aldığını ifade etti.

PARÇALANMIŞ KAFES VE 2 GÜVERCİN

Evinde parçalanmış kuş kafesi ve 2 güvercin bulunan diğer şüpheli Hüsamettin T.(31) ise hurdacı olduğunu, olay günü evinin önünde otururken bir anda kepçenin geldiğini, daha önce görmediği bir erkek şahsın inerek zabıtanın kuşlardan dolayı ceza yazacağını ve kuşları satmak zorunda olduğunu söylediğini belirtti. Şüpheli adam, bu sebeple satmak zorunda olduğunu söyleyerek kepçe operatörüne 500 lira, diğer erkek şahsa da bin 600 lira vererek kafesi ve güvercinleri satın aldığını ileri sürdü.

SAVCILIKTAN "TAŞIMA SÖZLEŞMESİ" VURGUSU

Savcılık, iki şüphelinin birlikte hareket ederek menfaat elde etmek için kafesi çaldığını belirledi. Kepçe operatörünün herhangi bir belge almadan gece vakti hiç tanımadığı birinin söylediğiyle hareket ederek kafesi taşıdığını iddia etmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu vurguladı. Taşıma işlemlerinde öncelikle fiyat belirlenirken buna ilişkin belge ve sözleşme yapılması gerektiğinin altını çizen savcılık, şüphelilerin 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi.

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Kepçe operatörü ve hurdacıdan sinsi plan
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