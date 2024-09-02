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Giriş Tarihi: 2.9.2024 12:19 Son Güncelleme: 2.9.2024 12:21

Kepçenin altında kalan müteahhit hayatını kaybetti

Tunceli’de geri geri manevra yapan iş makinesinin altında kalan müteahhit hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Kepçenin altında kalan müteahhit hayatını kaybetti

Tunceli'nin Ovacık ilçesine bağlı Eğripınar Köyü'nde kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre köyün içme suyu hattında çalışma yürütülürken geri geri manevra yapan kepçe, müteahhit 52 yaşındaki Tekin Çiçek'in üzerine devrildi.

Meydana gelen kazada Çiçek ağır yaralanırken haber verilmesi üzerine köye 112 ekipleri sevk edildi. olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Çiçek yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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Kepçenin altında kalan müteahhit hayatını kaybetti
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