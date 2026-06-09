Kepengi araçla kırıp 16 bin dolar çaldılar

Adana'da döviz bürosunun kepengini ciple kıran ve 16 bin dolar çalıp kaçan yüzleri maskeli 4 hırsızdan 3'ü tutuklandı. Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi'nde 31 Ocak sabah saatlerinde meydana gelen olayda, yüzlerini kapüşon ve kar maskesiyle gizleyen 4 şüpheli, caddedeki döviz bürosunun kepengini ciple çarparak kırdı. Tezgâhları devirerek kilitlerini keserle kırdıkları çekmecelerdeki yaklaşık 16 bin doları çalan şüpheliler, paraları poşetlere doldurup geldikleri cipe binerek kaçtı. Alarm bildiriminin ardından döviz bürosuna giden işyeri sahibinin ihbarıyla harekete geçen polis ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Saklandıkları adreslere yapılan baskınlarda Faysal Ç., İshak T. ve Ferhat U. gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çalınan paralar bulunamadı. Emniyetteki sorgularında suçlamaları reddederek, görüntülerdeki kişilerin kendileri olmadığını, hırsızlık yapmadıklarını öne süren 3 şüpheli tutuklandı. Şüphelileri taşıyan cipin sürücüsünü ise yakalama çalışmasının sürdüğü bildirildi.

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