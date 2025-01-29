Kepenk kopyalayıp kuyumcu soyanlar yakalandı: 60 saniyede 3.5 milyonluk soygun

Kadıköy, Caddebostan mahallesi, Plaj yolu sokak üzerine bulunan mağdur A.U.'ya ait kuyumcuda 31 Aralık 2024 tarihinde sabaha karşı saat 04.45 sıralarında meydana gelen olayda bir otomobille olay yerine gelen şüpheliler önce kepenk kilidini kopyalama yöntemiyle açtı. Şüpheliler daha sonra cam kapıyı kırmak üzere bir süre uğraştıktan sonra içeri girdi. Vitrinde bulunan altın ve pırlanta takı setlerini çuvallara dolduran şüpheliler olay yerinden geldikleri otomobille kaçtı.

Sabah iş yerine gelen iş yeri sahibi soygunu fark ederek polise haber verdi. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yapılan çalışmada iş yeri güvenlik kamerasının olayı saniye saniye görüntülediği belirlendi. Görüntülerde şüphelilerin siyah renkte bir otomobille olay yerine geldikleri, kepengi açtıktan sonra cam kapıyı kırdıkları görüldü. Görüntülerde şüphelilerin uzun süre uğraştıktan sonra ellerindeki silahı fırlatarak cam kapıyı kırdıkları görüldü. Daha sonra hızla vitrindeki ziynet eşyalarını toplamaya başlayan hırsızların çaldıklarıyla birlikte kaçtıkları anlarda güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri bu görüntülerin izini sürerek şüphelilerin kimliklerini belirledi. Şüpheliler S.G.Y.(19), E.Y.(20), S.D.(19) ve M.Ö.(24) polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerden S.G.Y.'nin daha önceden 15 tane, E.Y.'nin 12 tane, S.D.'nin 10 tane M.Ö.'nün de 2 tane suç kaydı olduğu belirlendi.

Asayiş şube müdürlüğünde işlemleri yapılan şüphelilerin kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.