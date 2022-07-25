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Giriş Tarihi: 25.7.2022 10:17

Kepenkleri kırıp marketten sigara çalan hırsızlar yakalandı

İstanbul’da kepenklerini kırdıkları bir marketten 100 bin lira değerinde 400 karton sigara çalan iki kişi, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Kepenkleri kırıp marketten sigara çalan hırsızlar yakalandı

İstanbul Beyoğlu'ndaki olay 3 Temmuz Pazar gecesi saat 05.45 sıralarında Fetih Tepe Mahallesi Etibank Caddesi'nde "Market" olarak faaliyet yürütülen bir iş yerinde yaşandı. Araçla söz konusu iş yerine gelen beş kişi; marketin kepenklerini zorla açtıktan sonra içeriye girdi ve piyasa değeri 100 bin lira olan 400 karton sigarayı çalarak kaçtı. İnceleme başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; güvenlik kamera görüntülerini inceledi ve aracın Dereboyu Caddesi üzerindeki bir otoparka girdiğini tespit etti. Olayı gerçekleştiren Ü.D. ve A.A., Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yasal işlemlerinin ardından "İş Yerinden ve Kurumdan Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edilen iki suç ortağı "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Kepenkleri kırıp marketten sigara çalan hırsızlar yakalandı
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