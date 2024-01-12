Haberler Yaşam Haberleri Kepez’de çamurlu su rezaletinin ardından bu kez de sokak hayvanlarına vahşet!
Giriş Tarihi: 12.1.2024 11:30 Son Güncelleme: 12.1.2024 12:57

Kepez’de çamurlu su rezaletinin ardından bu kez de sokak hayvanlarına vahşet!

Çanakkale’nin Kepez Beldesi’nde musluklardan akan çamurlu su rezaleti hafızalardan silinmeden bu kez de belde halkı sokak hayvanlarına uygulanan vahşetle sarsıldı. Onlarca köpek, gece geç saatlerde Kepez Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından önce iğneyle uyutuldu, ardından karlı kış gününde donarak ölmeleri için ormana atıldı.

Cennete ÜSTEMEL Cennete ÜSTEMEL
Kepez’de çamurlu su rezaletinin ardından bu kez de sokak hayvanlarına vahşet!

Çanakkale'de dün gece geç saatlerde bölgede birçok sokak köpeğinin Kepez Belediyesi'ne ait ekipler tarafından iğneyle uyutulduğunu daha sonra da araçlarla ormanlık alana götürüldüğünü gören hayvan severler durumu hemen Çanakkale Morpati Derneği'ne bildirdi.

Yetkisiz uyuttuğu ortaya çıtı

Olay yerine ulaşan birçok hayvan sever, Kepez Belediyesi'ne ait aracı durdurarak vahşeti önlemeye çalıştı. Yapılan incelemede personelin iğne vurmaya yetkisi olmadığı halde onlarca köpeği iğneyle uyuttuğu ortaya çıktı.

Belge gösteremedi

Görevini yaptığını söyleyen Kepez Belediyesi çalışanı, hekimlik belgesi isteyen dernek yöneticilerine gerekli izinlerini ve belgelerini gösteremedi. Hayvan severlerin itirazlarını umursamayan çalışanlar, uyuttuğu köpekleri donarak ölmesi için araçlara alarak ormanlık alana attı.

Onlar bizim elimizde büyüdü

Duruma isyan eden hayvan severler, "Onlar bizim ellerimizde büyüyen zararsız hayvanlar. Bölgede derneğimiz tarafından yerleştirilmiş kulübelerde kalıyorlar. Her gece bu bölgeye gelen Kepez Belediyesi çalışanı, hayvanları önce uyutuyor ardından donarak ölmesi için ormana bırakıyor. Bu büyük bir vahşet. Her gece durum bu şekilde. Belge yok, veteriner hekimi yok. Başkan'ın umurunda bile değil bu durum. Onlarca köpek şuan ormanlık alana bırakılmış durumda. Bu vahşete dur demek için mücadelemiz sonuna kadar devam edecek" dediler.

CHP'li belediyede çamurlu su rezaleti! Başkan Birol Arslan'dan alay eder gibi açıklama | Video

EN ÇOK OKUNANLAR

Savaş Kızıldeniz'e sıçradı! ABD ve İngiltere Yemen'i vurdu
Dünyanın konuştuğu Epstein skandalıyla ilgili çarpıcı yorum: Ahtapotun kollarından sadece bir tanesi…
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
TCMB Başkanı Erkan'dan enflasyon açıklaması: Bunu başarmaya kararlıyız
CHP’li meclis üyesi partisini eleştirdi: 5 yılda maalesef hiçbir şey yapmadık, AK Parti her şeye yetişti
Katil İsrail, Lahey'de yargılanıyor! TBMM heyetinden duruşma sonrası açıklama
İnşaatlar yarım kalıyor
Antalya’nın kayıp beş yılı
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
Sinagog altındaki o tüneller nereye çıkıyor söyleyeyim
ARKADAŞINA GÖNDER
Kepez’de çamurlu su rezaletinin ardından bu kez de sokak hayvanlarına vahşet!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA