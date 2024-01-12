Kepez’de çamurlu su rezaletinin ardından bu kez de sokak hayvanlarına vahşet!

Çanakkale'de dün gece geç saatlerde bölgede birçok sokak köpeğinin Kepez Belediyesi'ne ait ekipler tarafından iğneyle uyutulduğunu daha sonra da araçlarla ormanlık alana götürüldüğünü gören hayvan severler durumu hemen Çanakkale Morpati Derneği'ne bildirdi.

Yetkisiz uyuttuğu ortaya çıtı

Olay yerine ulaşan birçok hayvan sever, Kepez Belediyesi'ne ait aracı durdurarak vahşeti önlemeye çalıştı. Yapılan incelemede personelin iğne vurmaya yetkisi olmadığı halde onlarca köpeği iğneyle uyuttuğu ortaya çıktı.

Belge gösteremedi

Görevini yaptığını söyleyen Kepez Belediyesi çalışanı, hekimlik belgesi isteyen dernek yöneticilerine gerekli izinlerini ve belgelerini gösteremedi. Hayvan severlerin itirazlarını umursamayan çalışanlar, uyuttuğu köpekleri donarak ölmesi için araçlara alarak ormanlık alana attı.

Onlar bizim elimizde büyüdü

Duruma isyan eden hayvan severler, "Onlar bizim ellerimizde büyüyen zararsız hayvanlar. Bölgede derneğimiz tarafından yerleştirilmiş kulübelerde kalıyorlar. Her gece bu bölgeye gelen Kepez Belediyesi çalışanı, hayvanları önce uyutuyor ardından donarak ölmesi için ormana bırakıyor. Bu büyük bir vahşet. Her gece durum bu şekilde. Belge yok, veteriner hekimi yok. Başkan'ın umurunda bile değil bu durum. Onlarca köpek şuan ormanlık alana bırakılmış durumda. Bu vahşete dur demek için mücadelemiz sonuna kadar devam edecek" dediler.

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