Kerahat Vaktinde Dua Edilir Mi? Kerahat Vaktinde Zikir Ve Tesbih Çekilir Mi, Neler Yapılmaz?

Yüce Allah, ibadet vakitlerini kulları için belirli zamanlara ayırmıştır. Bu zaman dilimlerine göre bazı vakitler ibadet etmek serbestken bazı vakitler ise ibadet etmek mekruh olmaktadır. Bu yazımızda sizler için kerahat vaktinde dua edilir mi, kerahat vaktinde zikir ve tespih çekilir mi, neler yapılmaz gibi soruların yanıtlarını derledik.

Kerahat Vaktinde Dua Edilir Mi?

Dinen güneşin doğuşunun ve batışının yaşandığı vakitlerde ibadet etmek yasaktır. Bu yasağın asıl sebebi ise güneşe tapanlardan olmamak içindir. Toplam üç kerahat vakti vardır. Bunlardan ilki güneşin doğuşu, ikincisi güneşin batışı ve üçüncüsü ise güneşin en tepede olduğu zamanlardır. Güneşin doğuşundan itibaren 40-50 dakikalık olan zaman dilimi, sabah kerahat vakti olarak tanımlanmaktadır. Güneş batmadan önceki 40-50 dakikalık zaman dilimi ile akşam namazı saatine kadar ki süre ise ikindi namazı kerahat vakti olarak bilinmektedir. Öğle kerahat vakti ise güneşin en tepede olduğu zaman dilimine denmektedir. Pek çok kişi kerahat vakitlerinde ibadet edilir mi diye merak etmektedir. Bu vakitlerde bazı ibadetlerin yapılması yasaklanmıştır. Ancak bu vakitlerde dua okumak, Kuran okumak veya Kuran dinlemek serbesttir.

Kerahat Vakti Zikir Çekilir Mi?

Kerahat zamanlarında bazı ibadetlerin yapılması dinen uygun olarak görülmektedir. Kerahat vakitlerinde insanlar zikir çekebilir, tövbe istiğfar okuyabilir ve sevgili Peygamberimize salâvat getirebilir. Birçok kişi kerahat vakti tespih çekilir mi diye merak etmektedir. Kerahat vakitlerinde en makbulü Kuran okumaktır. Kuran okumakla birlikte ezberden dua okunabilir ve tespih çekilebilir. Kerahat zamanları, ateşe ve güneşe tapanların vakitleri olarak tanımlanmaktadır. Bu yüzden bazı ibadetlerin yapılması sakıncalıdır.

Kerahat Vakti Neler Yapılmaz?

Kerahat vakitleri; güneşin doğuşu, batışı ve en tepede olduğu vakitleri kapsamaktadır. Bu vakitlerde bazı ibadetlerin yapılması mekruh sayılmaktadır. Kerahat vakitlerinde dinen yapılmaması gerekenlerin başında namaz kılmak gelmektedir. Bu vakitlerde kaza namazı, vacip namaz, cenaze namazı gibi namazların kılınması hoş görülmemektedir. Ayrıca kerahat vakitlerinde uyunması da mekruh olarak sayılmaktadır.