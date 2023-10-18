Keramet Kaplıcaları Nerede Ve Nasıl Gidilir? Bursa Keramet Kaplıcaları Suyu Kaç Derece, Neye İyi Gelir?

Sıcak sularıyla şifa ve konfor veren kaplıcalar özellikle kış aylarında en sık tercih edilen sağlık turizm çeşitlerinden biridir. Gerek dinlenme gerekse şifa için ziyaret edilen kaplıcalardan biri olan Bursa Keramet Kaplıcaları bulunduğu bölgede en bilinen kaplıcalardan biridir. Bahsi geçen bölgeye gitmeden evvel hakkında bilgi sahibi olmak Bursa Keramet Kaplıcaları nerede ve nasıl gidilir, suyu kaç derece ve neye iyi gelir bilmekte fayda vardır.

Keramet Kaplıcaları Nerede, Nasıl Gidilir?

Hem doğal hem de tarihi güzelliklerimizden biri olan Keramet Kaplıcaları Bursa ilinin Kayabaşı köyünde yer almaktadır. Yaz kış sıcak su kaynaklarının hiç kesilmediği bu kaplıcada turistik gezilerde yapmak mümkündür. Birçok tarihi bina ve mekana da ev sahipliği yapan Keramet Kaplıcalarına girmek için birkaç alternatif mevcuttur.

Toplu taşıma tercih eden bireyler Bursa'nın merkez semtleri Nilüfer ve Osmangazi mevkilerinden hareket eden 19D, 92B, B40, B41C, B44C otobüslerini yahut 1 ve 2 numaralı metro seferlerini kullanarak Keramet Kaplıcaları yakınlarına ulaşabilirler. Özel araç tercih edenler ise İznik Orhangazi veya Gebze-Orhangazi-İzmir yoluna çıkıp, tabelaları takip ederek ulaşım sağlayabilirler.

Bursa Keramet Kaplıcaları Suyu Kaç Derece?

Keramet Kaplıcaları her mevsim stabil su ısısına sahip kaynak sularına sahiptir. Yaz kış ortalama 34 derece ısıda olan kaynak sularının derinliği ortalama 1,5 metre yer yer de 2 metreye varmaktadır. Hal böyle olunca hem yüzmek hem de şifa bulmak bu yerde gayet keyifli olduğu için yaz kış sağlık turizminin en gözde kaplıcalarından biridir.

Bursa Keramet Kaplıcaları Suyu Neye İyi Gelir?

Keramet Kaplıcaları kaynak suları ortalama 34 derece sıcaklıkta ve içerisinde bol miktarda kükürt bulunmaktadır. Bu sıcak ve kükürtlü kaynak suyu başta cilt, eklem, romatizma, kadın hastalıkları ve dolaşım problemleri olmak üzere birçok rahatsızlığa iyi gelmektedir.