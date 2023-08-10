Kerem, Kandıra’yı yasa boğdu

Kandıra'da geçtiğimiz Pazartesi kayıp olan Kerem Talha Şentürk'ten haber alamayan ailesi kolluk kuvvetlerine kayıp başvurusunda bulundu. Her yerde aranmaya başlanan 17 yaşındaki Kerem Talha Şentürk'ün cansız bedeni önceki akşam saat 18.30 sıralarında Bağırganlı sahilinde kıyıya vurdu. Çevredeki vatandaşlar hareketsiz duran erkek olduğunu fark edince durum kolluk kuvvetlerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yaptıkları kontrollerde hayatını kaybeden gencin 3 gün önce kayıp olarak aranan Kerem Talha Şentürk olduğu belirlendi. Kerem'in cenazesi morga kaldırıldı. Jandarma ekipleri olaya ilişkin inceleme başlattı.

4 KARDEŞİN EN BÜYÜĞÜ

Kandıra ilçesi Beylerbeyi Köyünde ikamet eden Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü Kandıra Şubesinde çalışan Erkan ve Nazlı Şentürk çiftinin 4 evladının en büyüğü olan Kerem Kandıra Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisiydi ve bu yıl ise 3. Sınıfa başlayacağı öğrenildi. Cenazesi hastanede tamamlanan işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Kerem Talha bugün öğle namazını müteakip Kandıra Şefik Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Beylerbeyi Köyünde toprağa verilecek.