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Giriş Tarihi: 1.3.2022 11:11 Son Güncelleme: 1.3.2022 11:26

Kereste deposundan göçmen çıktı

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Kereste deposundan göçmen çıktı

Gaziantep’te yurtdışına gitmek için bir kereste deposundan bekletilen 21 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili 2 insan kaçakçısı gözaltına alındı.

Gaziantep'te polisin düzenlediği operasyonda yurt dışına gitmek için bir kereste deposunda bekletilen 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Gaziantep'te Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde göçmen kaçakçılığının engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında takibe alınan kişilerin göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenince operasyon düzenlendi.

Şahısların kullandığı bir depoya yapılan baskında ülkemize illegal yollardan giriş yaptığı tespit edilen 21 şahıs yakalandı. Uzun süre depoda bekletildiği öğrenilen düzensiz göçmenler yapılan işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen A.D. ile M.T.K. isimli 2 şüpheli gözaltına alınarak haklarında yasal işlem başlatıldı.

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Kereste deposundan göçmen çıktı
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