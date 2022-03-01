Kereste deposundan göçmen çıktı

Gaziantep'te polisin düzenlediği operasyonda yurt dışına gitmek için bir kereste deposunda bekletilen 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Gaziantep'te Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde göçmen kaçakçılığının engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında takibe alınan kişilerin göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenince operasyon düzenlendi.

Şahısların kullandığı bir depoya yapılan baskında ülkemize illegal yollardan giriş yaptığı tespit edilen 21 şahıs yakalandı. Uzun süre depoda bekletildiği öğrenilen düzensiz göçmenler yapılan işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen A.D. ile M.T.K. isimli 2 şüpheli gözaltına alınarak haklarında yasal işlem başlatıldı.