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Giriş Tarihi: 24.1.2022 13:32

'Kerziban' cinayetinde yeni gelişme! 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

DHA
’Kerziban’ cinayetinde yeni gelişme! 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

Antalya'nın Serik ilçesinde 2,5 aydır haber alınamayan Kerziban Keskin'in (61) öldürüldüğü yönündeki itirafın ardından gözaltına alınanların sayısı 6'ya yükseldi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Konya'da yaşayan, 3 çocuk annesi Kerziban Keskin, geçen yıl ekim ayının ilk haftası, Antalya'nın Serik ilçesindeki arkadaşı Hüsne D.'nin yanına geldi. Çocuklarının babası dışında 3 evlilik daha yapan Kerziban Keskin, Serik'e geldikten 20-25 gün sonra ortadan kayboldu. Keskin'in Konya'da yaşayan çocukları, anneleri hakkında kayıp başvurusunda bulundu.

CANLI YAYIN ÖNCESİ İTİRAF ETTİ
Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu'nca soruşturma sürdürülürken, canlı yayına katılmak için stüdyoya gelen Hüsne D.'nin arkadaşı Rüstem B., yayın öncesi programı sunan kişiye itirafta bulunacağını söyledi. Kerziban Keskin'in, Hüsne D. tarafından boğularak öldürüldüğünü sonra cesedin 2 gün evde bekletildiğini öne süren Rüstem B. "Kerziban Keskin'in cesedini ortadan kaldırmak için plan yaptık. Cesedi benzinle evin banyosunda yaktık. Hüsne D., bu vahşi eylemde başarılı olamayınca cesedi parçalara ayırdı" dedi.

2 İLDE 4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Rüstem B.'nin televizyon programcısına söylediklerinin ardından Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul ve Antalya'da eş zamanlı operasyon yaptı. Rüstem B. ve eşi İnayet B. İstanbul'da, Hüsne D. ile dini nikahla birlikte yaşadığı Ramazan Ç. ise Antalya'da gözaltına alındı.
Gözaltındaki şüphelilerin Serik ilçesi Merkez Mahallesi Yazırtepe mevkiinde gösterdiği, Hüsne D.'nin oğluna ait ağıl ve arazide yapılan kazılarda, Kerziban Keskin'in cesedine ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları ve yanık battaniye parçası bulundu. Polis, cesedin bölgeye getirilirken kullanıldığı iddia edilen motosiklet arkasına takılan tekerlekli sepette inceleme yaptı. Şüphelilerden Hüsne D., dün polis tarafından Merkez Mahallesi'nde, cinayetin işlendiği iddia edilen evine getirildi. Hüsne D., evde cinayetle ilgili yer gösterme yaptı.

2 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI
Polis, cinayetle ilgili dün 2 kişiyi daha gözaltına aldı. Bu kişilerden birinin adı açıklanmazken, diğerinin Hüsne D. ile tanışıklığı olan R.A.T. (17) olduğu öğrenildi.
Gözaltındaki 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah Serik'te adliyeye sevk edildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerini ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilecek. Polis adliye önünde geniş güvenlik önlemi aldı.

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'Kerziban' cinayetinde yeni gelişme! 6 şüpheli adliyeye sevk edildi
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