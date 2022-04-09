Keşan’da zehir satıcılarına büyük darbe

Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi.
Sokak satıcılarının da aralarında olduğu kişileri ilçeden temizlemek için harekete geçen ekipler 18 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yaptı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 99 Adet kilitli poşet içesinde satışa hazır halde 37,12 gram eroin maddesi, 28 adet folyo kağıdına sarılı satışa hazır halde 6,08 gram gelen Metamfetamin maddesi, 1 adet poşet içesinde 650,86 gram Metamfetamin maddesi, 1 adet poşet içerisinde 51,72 gram EROİN maddesi, 1 adet poşet içesinde 51,19 gram Eroin maddesi, 1 adet Av Tüfeği, 1 adet 7.65 mm çapında tabanca, tabancaya ait 1 adet şarjör ve 18 adet 7.65 mm çapında tabanca fişeği, 1 adet kuru sıkı tabanca, çok sayıda uyuşturucu madde paketlemede kullanılan kilitli poşet ve lastik ele geçirildi.
Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 11'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.