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Giriş Tarihi: 6.1.2024 12:52 Son Güncelleme: 6.1.2024 13:15

Keser çiftini otomobil ile ezen çocuk sürücü tutuklandı... Öğretmen çift ehliyetsiz sürücü kurbanı olduğu ortaya çıktı

Antalya'da durakta otobüs beklerken otomobilin çarptığı sonucu öğretmen çift Fatma Keser (65) ile eşi Hüseyin Keser’in (66) ölümüne neden olan ve kaza sonrası kaçan sürücünün M.A (17) polis ekipleri tarafından yakalandı. Çocuk Şube Müdürlüğü’ndeki ifadesinin ardından M.A. nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Keser çiftini otomobil ile ezen çocuk sürücü tutuklandı... Öğretmen çift ehliyetsiz sürücü kurbanı olduğu ortaya çıktı

Antalya'nın Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi Hasan Polatkan Caddesi'nde önceki gün saat 14.30 sularında durakta otobüs bekleyen Fatma Keser ve Hüseyin Keser çifti çiftine otomobil çarptı. Keser çifti çarpmanın şiddetiyle savrulurken, sürücü ile yanındaki kişi, kaza sonrası kaçtı.

KAZA YERİNDE HAYATLARINI KAYBETTİ

İhbarla, kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Keser çiftinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Korkunç kazanın ardından polis, kaçan sürücü ile yanındaki kişinin kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı. Kamera kayıtlarından sürücünün kaçış istikametini tespit eden ekipler iki adrese baskın düzenledi.

TUTUKLANDI

İki kişinin ölümüne neden olan sürücü M.A. akşam vakti saklandığı yerde yakalandı. Polislere korktuğu için kaçtığını söyledi. Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen M.A. emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye çıkartıldı. Savcılık sorgusunun ardından tutuklanması istemi ile nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine mahkemeye sevk edilen M.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AKSARAY'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Öte yandan kazada hayatını kaybeden Fatma, Hüseyin Keser çiftinin Aksaray'dan bir haftalığına Antalya'da bulunan yakınlarının ziyarete geldikleri öğrenildi. Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından Keser çiftinin cenazelere toprağa verilmek üzere memleketi Aksaray'a götürüldü.

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Keser çiftini otomobil ile ezen çocuk sürücü tutuklandı... Öğretmen çift ehliyetsiz sürücü kurbanı olduğu ortaya çıktı
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