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Giriş Tarihi: 14.8.2022

Keserli dehşet

Murat Erzi konuşmak için Bursa’da Kocaeli’ne gelen kayınpederi Cafer Tayyar Akçay’ı 8 kez bıçaklayıp, keserle başına vurarak öldürdü. Boşanma aşamasındaki eşi Zeynep Erzi’yi de keserle ağır yaraladı

Keserli dehşet
Boşanma aşamasında olduğu için bir süre önce Bursa'daki babası Cafer Tayyar Akçay'ın (65) evine yerleşen, 4 çocuk annesi Zeynep Erzi (37), önceki gün babasıyla Kocaeli Darıca'ya, eşi Murat Erzi'nin (40) yanına geldi. Kazım Karabekir Mahallesi Sokullu Caddesi Yenidevir Sokak'ta Murat Erzi ile eşi Zeynep Erzi ve kayınpederi Cafer Tayyar Akçay arasında tartışma çıktı. Murat Erzi, bu sırada kayınpederini bıçaklayıp, keserle başına vurdu; araya giren eşinin de başına çekiçle birkaç kez vurdu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.



Cafer Tayyar Akçay'ın duran kalbi, sağlık görevlilerince yapılan kalp masajıyla yeniden çalıştırıldı. Sağlık durumu kritik olan Akçay, kaldırıldığı Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı. Zeynep Erzi ise Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde yoğun bakımda tedaviye alındı. Gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen Murat Erzi, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Cafer Tayyar Akçay'ın cenazesi, MHP Çayırova Belediye Meclis üyesi olan kardeşi Davut Akçay tarafından adli tıptaki işlemlerin ardından teslim alındı. Akçay, ağabeyinin cenazesini kendisinin yıkadığını söyleyerek, "Ağabeyimin cenazesini yıkarken 4 bıçak yarasının kalbinde, 2 bıçak yarasının karnında, 1 bıçak yarasını sol ayağında olduğunu gördüm ayrıca sol kolunda kesik vardı. Bir de sanırım keserle vurulduğu için kafasında bir göçük vardı" dedi. Cafer Tayyar Akçay'ın cenazesi, bugün memleketi Eskişehir'de Emek Mahallesi'ndeki Zümrüt Camii'nde öğle vakti kılınacak namaz sonrası toprağa verilecek. DHA

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Keserli dehşet
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