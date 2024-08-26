Keserli maganda hakkında yakalama kararı

Dehşete düşüren olay geçtiğimiz Perşembe günü Gaziosmanpaşa'da meydana geldi. Evine giden Olcay Yıldız'ın önünü araçla kesen ardından da elindeki telefonu almaya çalışarak belindeki keseri çıkaran Abdullah Yıldırım talihsiz adama acımasızca vurdu. Hırsını alamayan Yıldırım, silahla ateş de etti. Şans eseri kurşun Yıldız'a isabet etmedi. Talihsiz adam hastanede tedavi altına alınırken şüpheli Yıldırım ise olay yerinden kaçtı.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında Yıldırım, olaydan iki gün sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Gaziosmanpaşa Adliyesi'nde savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etti.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca edilen itiraz Sulh Ceza Hakimliği'nce kabul edildi ve şüpheli Abdullah Yıldırım hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.