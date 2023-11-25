Keşfettiği sümbül türüne babasının adını verdi

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Biyoloji Bölümü Botanik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Eker, 13 yıl önce kaybettiği babasının ismini, yeni keşfettiği sümbül türüyle yaşatacak. Türkiye'nin doğal sümbülleri üzerine yaklaşık 20 yıldır bilimsel çalışmalar yapan Eker, Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde yeni bir bitki türü keşfetti. Eker, keşfettiği sümbül türünü, dünyada başka örneklerinin bulunup bulunmadığını belirlemek için çevre ülkelerdeki floralarla da karşılaştırdı. İsmail Eker; Orta Doğu, Rusya, Avrupa ve Kafkasya bölgelerinin floralarında benzeri bulunmayan bitki türünü bilim literatürüne kazandırarak aynı zamanda bu türlerin isim babası oldu. Bilim insanı, keşfettiği sümbül türüne 13 yıl önce kaybettiği babası Mehmet Yaşar Eker'in adını verdi. Bilimsel ismi "Allium mehmetyaschari Eker" olan bitkinin Türkçe ismi ise "Tüylübaba soğanı" olarak belirlendi. Eker, bugüne kadar yaptığı keşiflerle oğlu, annesi ve yeğeninin yanı sıra üniversitenin kurucusu İzzet Baysal ile çok sayıda bilim insanının ismini verdiklerinin de aralarında bulunduğu 15 bitki türünü literatüre kazandırdı. AA