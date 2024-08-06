Keşfettıği türe eşinin ismini verdi

Çiğdem bitkisi üzerine uzun yıllardır araştırmalar yürüten İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erol, Türkiye'de Kaz Dağları ve Uludağ'ın yüksek kesimlerinde izole olan iki çiğdem türünün Türkiye genelindeki popülasyonlarını araştırırken Muğla'da tespit ettikleri popülasyonun hem morfolojik hem de genetik olarak farklı olduğunu saptadıklarını anlattı. Erol keşfettiği türe, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Bilgisayar Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Çiğdem Erol'un ismini vererek bilim literatürüne ilk kez Türkçe isim kaydetti. Keşif, Plant Systematics and Evolution adlı hakemli bilimsel dergide yayımlandı.