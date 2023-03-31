Kesikbaş cinayetinde 1’i tutuklu 8 tutuksuz sanığa müebbet hapis talebi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan emekli 71 yaşındaki Mustafa Keleş'in başının vücudundan ayrılmış halde cesedinin bulunmasıyla ilgili başlatılan soruşturmada hazırlanan iddianame tamamlandı.

Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan ve Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede haklarında "nitelikli şekilde kasten öldürme" suçlamasıyla cezalandırılması talep edildi.

Soruşturmada tutuklanan İbrahim Keleş'in yanı sıra eşi Fatma Keleş ile diğer şüpheliler Cihan T., Ender T., Mevlüt T., İlyas A., Sedat A., Soner T. adli kontrol şartıyla, Serkan T. ise jandarma tarafından gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Hazırlanan İddianamede 21 Kasım 2021 tarihinde Çaycuma ilçesine bağlı Dursunlar Köyü Kadıoğlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 71 yaşındaki Mustafa Keleş'e ait başı olmayan ceset bulunduğu yapılan çalışmalardan sonra başının ise 200 metre uzaklıkta su kuyusunun yanında toprağa yüzeysel şekilde gömülü bulunduğu tespitine yer verildi.

Olay günü Mustafa Keleş'in kardeşi İbrahim Keleş'in cinayetin yaşandığı bölgeye sırtında küfe tabir edilen odun taşıma maksatlı kullanılan eşya ve balta ile gittiği ancak bir süre sonra odun toplamadan geri geldiği de iddialar arasında yer aldı. Mustafa Keleş'in otopsi raporunda da kişinin öldürücü yaralanmaları canlıyken meydana geldiği belirtildi.