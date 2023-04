Kesilen her ağaca 10 fidan dikilecek

Depreme dayanıklı binaların yapılmasını sağlamak için orman yönünden kabiliyeti zayıf, zemin özellikleri uygun alanlara yeni binaların yapılması sağlanacak. Buralarda kesilen her ağacın yerine 10 ağaç dikilecek. Depremin vurduğu 11 ilde binlerce bina yıkıldı veya ağır hasar alarak oturulamayacak hale geldi. Vatandaşını sağlam ve yepyeni konutlara oturtmak için kollarını sıvayan sosyal devlet, 1 yıl içinde tamamlayıp anahtarını teslim edeceği konutların yerlerini titizlikle belirliyor. Yeni konutlar için, fay hattına yakın olmaması, sıvılaşma imkânı olan zeminlerden uzaklaşma ve tarım topraklarından kaçınma prensipleriyle hareket edilecek.Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yeni yerleşim yeri için fay hatlarından uzak olan orman alanları belirlendi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, daha önce yaptığı konuşmada "Biz Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza orman ve mera konusunda açık ve net yer gösterdik. Orman yönünden kabiliyetleri zayıf, zemin özelliklerinin uygun olduğu yerleri gösterdik. 'Buralara hem konutlarımızı hem köy evlerimizi hem de diğer sanayi tesislerimizi yapalım' dedik" demişti.Yerleşımalanlarına açılacak ormanlar belirlenirken ovalardan uzakta, sert zemine sahip taşlık ve kayalık olmalarına özen gösteriliyor. Belirlenen alanların özellikle orman bakımından yetersiz olmalarına dikkat ediliyor. Bakanlık orman varlığının azalmasına da müsaade etmeyecek önlemler alıyor. Yerleşim yeri olması amacıyla kesilen her bir ağaç yerine 10 ağaç, verilen her bir orman alan-ı nın yerine en az iki katı kadar orman kurulacak. Her bir fidan yeni orman alanlarına dönüşerek Türkiye'ye nefes olacak.