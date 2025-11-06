KESİN KAYIT TARİHLERİ: 2026 hac kesin kayıtlar ne zaman başlıyor, nasıl ve nereden yapılacak? Hac boş kontenjanlar ne zaman belli olur?

5 Kasım 2025 tarihinde çekilen hac kurasıyla birlikte kutsal yolculuk için bekleyiş sona erdi. Çekilen kura sonucunda 84 bin 942 kişi, 2026 yılında hac görevini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmeye hak kazandı. Şimdi gözler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklayacağı kesin kayıt takvimine çevrildi. Peki, hac kesin kayıtları ne zaman başlayacak ve başvuru işlemleri nasıl yapılacak?

HAC KESİN KAYITLARI NE ZAMAN?

5 Kasım'da yapılan hac kurası sonuçları erişime açıldı. Hacı adayı olmaya hak kazanan 84 bin 942 kişi e-Devlet'ten sonuçları görebilecek. Ayrıca sonuçlar hacı adaylarının kayıtlı cep telefonlarına mesaj olarak da iletilecek.

Hac ile ilgili kesin kayıtlar ise 11 - 21 Kasım 2025 tarihleri arasında e- Devlet üzerinden yapılacak.