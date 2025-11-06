Haberler Yaşam Haberleri KESİN KAYIT TARİHLERİ: 2026 hac kesin kayıtlar ne zaman başlıyor, nasıl ve nereden yapılacak? Hac boş kontenjanlar ne zaman belli olur?
Giriş Tarihi: 6.11.2025 18:42

KESİN KAYIT TARİHLERİ: 2026 hac kesin kayıtlar ne zaman başlıyor, nasıl ve nereden yapılacak? Hac boş kontenjanlar ne zaman belli olur?

2026 yılı hac kesin kayıt süreci için heyecan başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 5 Kasım 2025’te gerçekleştirilen kura çekiminin ardından isimleri belirlenen adaylar kutsal topraklara gitmeye hak kazandı. Bu yıl hac kura çekimine toplam 1 milyon 799 bin 835 kişi katıldı. Kurada ismi çıkan adaylar, Diyanet’in ilan ettiği takvime göre kesin kayıt işlemlerini gerçekleştirecek. Peki, 2026 hac kesin kayıtları ne zaman ve nasıl yapılacak?

KESİN KAYIT TARİHLERİ: 2026 hac kesin kayıtlar ne zaman başlıyor, nasıl ve nereden yapılacak? Hac boş kontenjanlar ne zaman belli olur?

5 Kasım 2025 tarihinde çekilen hac kurasıyla birlikte kutsal yolculuk için bekleyiş sona erdi. Çekilen kura sonucunda 84 bin 942 kişi, 2026 yılında hac görevini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmeye hak kazandı. Şimdi gözler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklayacağı kesin kayıt takvimine çevrildi. Peki, hac kesin kayıtları ne zaman başlayacak ve başvuru işlemleri nasıl yapılacak?

HAC KESİN KAYITLARI NE ZAMAN?

5 Kasım'da yapılan hac kurası sonuçları erişime açıldı. Hacı adayı olmaya hak kazanan 84 bin 942 kişi e-Devlet'ten sonuçları görebilecek. Ayrıca sonuçlar hacı adaylarının kayıtlı cep telefonlarına mesaj olarak da iletilecek.

Hac ile ilgili kesin kayıtlar ise 11 - 21 Kasım 2025 tarihleri arasında e- Devlet üzerinden yapılacak.

HAC EK KAYITLARI NE ZAMAN?

Asil adayların kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından, boş kalan kontenjanlar için 27 Kasım - 5 Aralık 2025 tarihleri arasında ek kayıt süreci başlatılacak. Bu dönemde, illere göre belirlenen kontenjanlar çerçevesinde yeni kayıtlar alınacak.

HAC KESİN KAYIT İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

Hac kesin kayıt başvuruları e-Devlet üzerinden yapılacak. Vatandaşlar e-devlet şifresi ve T.C kimlik numaraları ile hac kayıtlarını tamamlayabilecekler.

ARKADAŞINA GÖNDER
KESİN KAYIT TARİHLERİ: 2026 hac kesin kayıtlar ne zaman başlıyor, nasıl ve nereden yapılacak? Hac boş kontenjanlar ne zaman belli olur?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz