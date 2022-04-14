Haberler Yaşam Haberleri Kesinleşmiş 22 yıl hapis cezası olan firari yakalandı
Giriş Tarihi: 14.4.2022 10:59

Kesinleşmiş 22 yıl hapis cezası olan firari yakalandı

İHA
Kesinleşmiş 22 yıl hapis cezası olan firari yakalandı

Antalya'nın Kaş ilçesinde dolandırıcılık ve uyuşturucu madde ticaretinden aranan ve 11 suçtan 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.

Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gömbe Mahallesi'nde nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanması için çalışma gerçekleştirildi. Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ve sağlama, kendisini kamu görevlisi, banka, sigorta veya kredi kurumları ile irtibatı olduğunu söyleyerek dolandırmak suçlarından 11 suç kaydı bulunan A.U., yapılan çalışmalar sonucu yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıs, kesinleşmiş 22 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası nedeniyle tutuklanarak Elmalı T Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Samsak döveci krizi! "langıdı lang lang" şarkısı Elif Buse Doğan ve Serkan Çağrı'nın arasını açtı
Fiyatlar üreticide düştü markette fiyat arttı
Başkan Erdoğan duyurmuştu! Yeni istihdam programının detayları belli oldu
'İsrafı bitireceğim' dedi, İBB'yi böyle batırdı: Bir yemeğe 603 bin TL
Bakan Kurum tarih vererek duyurdu: TOKİ müjdesi vereceğiz!
Son dakika | Önce Kinder ardından Nestle! Bakteri krizi büyüyor: Fabrikada arama yapıldı
İBB'nin deniz taksi skandalı! 165 milyon TL maliyet 54 bin TL gelir
ABD'de yeni George Floyd vakası! Polis yerde siyahi genci başından vurdu
HDP’den önce siz esir aldınız
SABAH su tarifelerini mercek altına aldı! "Rekora koşuyorsun suyumuzu ucuzlat"
ARKADAŞINA GÖNDER
Kesinleşmiş 22 yıl hapis cezası olan firari yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA