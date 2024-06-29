Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 aranan şahıs yakalandı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda; bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan 18 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan, bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan, kasten yaralama suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan, 5607 Sayılı Yasanın 3/18.maddesine muhalefet suçundan 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan 8 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan, kadına Karşı basit yaralama suçundan 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan, suç uydurma suçundan 4 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan, eşyayı gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokmak suçundan 3 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan, basit yaralama suçundan 2 bin 520 TL adli para cezası bulunan, mala zarar verme suçundan bin 500 TL adli para cezası bulunan, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan ifadeye yönelik aranması bulunan, bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkan sağlama suçundan ifadeye yönelik aranması bulunan, toplamda 29 yıl 6 ay 7 gün hapis cezası olan 9 şahıs yakalandı.

Ayrıca, 4 bin 020 TL adli para cezası bulunan 2 şahıs, ifadeye yönelik araması bulunan 2 şahıs olmak üzere toplamda 13 şahıs yakalanıp adli makamlara sevk edildi.



Erzincan İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada; halkın huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelemiz gece gündüz demeden aralıksız devam edecektir" denildi.