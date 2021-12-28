‘Kesişme; İyi ki Varsın Eren’ filminde 1195 oyuncu rol aldı

TrabzonMaçka'da PKK'lıların şehit ettiği Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in yaşam öyküsünü anlatan "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmi Eren Bülbül'ün doğum günü olan 1 Ocak'ta vizyona girecek.
Türkiye'deki 350 sinemada ve yurtdışında aynı anda vizyona girecek filmde 200 mekân kullanıldı. Yardımcı oyuncularla birlikte 1195 oyuncunun rol aldığı film için 1200 kostüm dikildi, 3 bin kostüme eskitme yapıldı.
3 ay süren Trabzon'daki çekimlerde, 1 helikopter, 22 askeri araç, 54 sivil araç kullanıldı.