"Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminin fragmanı Trabzon stadında büyük ilgi gördü

PKK'lı teröristler tarafından Trabzon'un Maçka ilçesinde 2017 yılında şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in yaşamlarının konu edildiği TRT ortak yapımı "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminin fragmanı, dün akşam Şenol Güneş Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanan Trabzonspor - İstanbul Başakşehir karşılaşması öncesinde gösterildi. Filmin fragmanını dev ekranlardan izleyen taraftarlar duygusal anlar yaşadı. Taraftarlar fragman sonrası "Şehitler ölmez vatan bölünmez" tezahüratı attı.

1 OCAK'TA VİZYONDA

Eren Bülbül'ün doğum gününde, 1 Ocak 2022'de beyaz perdeye taşınacak olan film, Türkiye'de 350 sinema salonunda, yurt dışında ise Almanya, Avusturya, Fransa, Belçika, İngiltere, Azerbaycan, Norveç ve Danimarka'da aynı anda vizyona girecek.