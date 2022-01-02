Kesişme” İyiki varsın Eren” filmine Trabzon’da büyük ilgi

Trabzon'un Maçka ilçesi Köprüyanı mahallesindeki evlerinin yanında 11 Ağustos 2017 tarihinde PKK'lı teröristler tarafından açılan ateş sonucu şehit düşen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün hayatı film oldu. Şehit düşen Eren Bülbül ve Başçavuş Ferhat Gedik'in hayatını konu alan ve Eren Bülbül'ün doğum günü olması nedeniyle de 1 Ocak'ta tüm yurtta aynı anda gösterime giren 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' sinema filmine Eren Bülbül'ün memleketi Trabzon'da 4 sinemada, yaklaşık 25 salonda vizyona giren filme hemşerileri yoğun ilgi gösterdi. 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filmini izleyen Trabzonlular çok duygulandıklarını ve gözyaşlarını tutamadıklarını belirtti.

GERÇEK BİR KAHRAMANSIN EREN BÜLBÜL, İYİ Kİ VARSIN

Filmi izleyenlerden Yiğit Eren Kavun (20), "İsmim Eren ve ben de Eren'le aynı gün doğdum. Eren şehit oldu ama bizler buradayız. Erenler bitmez. Filmi sabırsızlıkla bekliyordum, ilk gösterimine hemen bilet aldım. Filmde vatanımız için gözünü kırpmadan şehit düşen Eren Bülbül, Jandarma Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik ve Fethi Sekin gibi kahramanlar canlandırılmış. Filmde terörle güçlü bir mücadele örneği ve yaşam mücadelesi var. İyi ki benim adım da Eren. Seninle gurur duyuyorum. Gerçek bir kahramansın Eren Bülbül, iyi ki varsın." dedi.

"GÖZYAŞLARIMIZI TUTAMADIK"

Hatice ve Hamdi Yılmazer kardeşler ise, "Eren, kesinlikle şehit olmak için doğmuş bir kahraman. Anadolu, bilhassa Karadeniz insanının yoklukla yoğrulmuş olan vatansever ve yüce gönlünü Eren kardeşimin yaşamış olduğu bir film. Kardeşimle izlerken gözyaşlarımızı tutamadık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

Kardeşi Şeyda Yanık ile birlikte filmi izlemeye gelen Sudenaz Yanık da, "Filmi kardeşimle birlikte izledik. Eren'in geçmişte yaşadığı zor hayat bizi çok etkiledi. Hele de asker olmak isteği onun için bambaşka bir duyguydu. Filmi izlerken gözyaşlarına boğulduk. Bu nasıl bir vatan sevgisidir. Eren bizlere hakkını helal et. İyi ki varsın." ifadelerini kullandı.

Elanur Yılmaz (16), "Eren'in o yaşta devletine nasıl bağlı olduğunu, terör örgütlerine karşı mücadelesinin ne kadar güçlü olduğunu gördük. Eren gerçek bir kahraman. Hep birlikte ağladık, gözyaşlarımızı tutamadık. İyi ki varsın Eren." dedi.

"İYİ Kİ VARSIN EREN"

Fatma Şirin Çiçek, "Çocuklarımla birlikte filmi izlemeye geldik. Çok ağladım. O an sanki oradaymışım gibi oldum. Çocuklarımın, gerçek kahramanlardan biri olan Eren abisini tanımalarını ve yaşadıklarını görmesini istedim. Hakikaten şunu tüm yüreğimle diyorum 'İyi ki varsın Eren" açıklamasında bulundu.

Hasan Gülyüz ise, "Fakirlik, zamanın şartları kar kış ister istemez insan duygulanıyor. O dönemin şartlarında bir kaleme bile muhtaç hale gelmek o yoksulluğun içinde okula gidip gelmek ister istemez insan duygulanıyor. En duygusal anı ise filmin başında doğum esnasında annenin çektiği zorluklar. Kar kış arabanın olmayışı hastaneye gidişi sonrasında büyütme şartları. Eren'in devlet sevgisi ve asker olmak isteği beni çok duygulandırdı. Bu kadar zorluklar içinde büyüyen bir çocuk olduğunu hiç düşünmemiştim." dedi.