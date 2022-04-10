Keşke elimi tutup beni gezdirebilseydin

Şırnak Silopi'de 2016'da PKK saldırısında şehit edilen Özel Harekat Polisi Yaşar Yavaş geride bir eş ve 3 evlat bıraktı. Babası şehit olduğunda Muhammed Yusuf 7 aylık abisi Şaban Miraç 6 ve büyük abisi Beka Siraç ise 8 yaşındaydı. Yusuf'un öğretmeni ev ödevi olarak ailelerini tanıtan bir metin yazmalarını istedi. Ankara'da yaşayan şehit Polis Özel Harekât Yaşar Yavaş'ın oğlu Yusuf (7), okulda verilen ödevinde hiç görmediği babasına olan özlemini dile getirdi. Herkesi duygulandıran ödev okul panosuna asıldı. Yusuf ödevinde "Benim adım Yusuf. 7 yaşındayım.Benim babam bir kahraman. Cennette yaşıyor. Ben hiç babamı görmedim. Onu çok özledim. Keşke benim babam da yanımda olsaydı. Elini tutup gezebilseydim. Seni çok seviyoruz. Oğlun Yusuf" diye yazdı. Anne Halime Yavaş ise "Çocuklarım baba diye mezar taşına sarılıyor. Yusuf'u şehitlikte büyüttük. Yusuf gibi nice çocuklar babalarını göremeden büyüyor. Hainlerin ülkemin şanlı meclisimizden den kovulmasını istiyorum. Çocuğuma baba hasreti yaşatanlar dilerim ki evlatlarının yüzünü göremesin" dedi.