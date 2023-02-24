Depremzede Hayriye teyzeden duygulandıran sözler: Gözlerim görseydi de...

Adıyaman'da yaşayan Kaya ailesinin oturduğu 5. katlı bina 2.depremde yıkıldı. Depremzede öğretmen Zeliha Kaya, annesi Hayriye Kaya, kardeşi Muhittin Kaya, oğlu Berkay ve kızı Gökçen Yıldırım Trabzon'a geldi. Aile, Aydınlıkevler mahallesinde bir eve yerleştirildi. Kaya ailesi yaşadıkları o dehşet anlarını SABAH'a anlattı.

Hayriye Kaya(71), 2 yaşımdayken ateşli hastalık geçirmemden dolayı gözlerimi kaybettim. Depreme yakalandığımızda ise ne olduğunu göremedim ama duyduğum seslerle çok korkmuştum Adıyaman'da böyle bir deprem yaşamamıştık. 3-5 yılda bir sallantı olurdu ama bu çok büyük bir depremdi. Evde kızım ve çocuklarımla uyuyorduk. Deprem binayı sallıyordu. Kızım ve torunlarımla evden kaçarak kurtulduk. 5 katlı bina 2 depremde tamamen yıkılmış. Kızım bana "anne Trabzon'a gidelim, bize kucak açarlar "dedi. Orada bir süre çadırlarda kaldıktan sonra Trabzon'a geldik. Burada muhtar oğlum ve komşularımız her ihtiyacımızı karşıladılar. Bize kucak açan güzel insanları keşke görebilseydim. Göremiyorum ama seslerini duyuyorum. Allah onlardan razı olsun" dedi.

KÖTÜ GÜNLER GEÇİNCE GERİ DÖNMEK İSTİYORUZ

Öğretmen Zeliha Kaya ise, "8 yıl önce eşimden ayrılmıştım. Çocuklarımın hem annesi hem de babasıyım. Annem küçük yaşlarda gözlerini kaybetti. Babam yıllar önce hayatını kaybetti. Annem ve çocuklarımla 5 katlı apartmanın 2.katında oturuyorduk. Yaşadığımız deprem, felaketin en büyüğüydü. Çok güçlü ve korku dolu sesle uyandık. Bina uzun süre sallandı. Duvarlar üstümüze geldi. Annem kardeşim ve 2 çocuğumla evden çıkmayı başardık. Bina 2'nci, depremde yerle bir oldu. İlkokulda rehberlik öğretmeniydim. Ailemle Trabzon'a geldik. Trabzon halkı bize kucak açtı. Muhtar Oktay bey bize hemen bir boş ev buldu. Komşuların ve hayırseverlerin el birliğiyle evimize gerekli malzemeler temin edildi. Bu depremde Türk halkı birlik ve beraberliğini gösterdi. Depremde Adıyaman yok oldu gibi. Şuan ki koşullarda oraya gitmemiz çok zor. Büyük oğlum Berkay Yıldırım Malatya İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisi. Eğitimini tamamlamasına bir yılı daha vardı. Kızım Gökçen Yıldırım ise ilkokul 2. sınıfta okuyor. Devletimiz sağolsun kızımı burada okula kaydettirdik. Trabzon halkından ve devletimizden, milletimizden Allah razı olsun. Bu acı dolu yaralar bir şekilde sarılacaktır. Devletimiz çok büyük. Kötü günler geçince inşallah memleketimize geri döneceğiz" diye konuştu.

ONLARLA AĞLADIK, ONLARLA GÜLDÜK

Ortahisar ilçesi Aydınlıkevler mahallesi Muhtarı Oktay Turan ise, "Depremzede ailelerimiz için en baştan beri topladığımız yardımları bölgeye gönderdik. Sonra da Trabzon'a gelen vatandaşlarımıza destek oluyoruz. Şuana kadar bizim mahallemizde 100'den fazla depremzede ailelerimiz geldi. Onlara kapımızı açtık, evimizi paylaştık. Onlarla ağladık, onlarla güldük. Evlerimizi, yemeğimizi, aşımızı paylaştık. Devletimiz, milletimiz ve mahalle halkımız olarak her zaman ailelerimizin yanındayız. Tüm ihtiyaçlarını elbirliğiyle tamamlıyoruz. Okula giden kardeşlerimizi okullara kaydettirdik. Biz bir aileyiz" ifadelerini kullandı.