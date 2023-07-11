Keskin ailesi dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Tatil için gittikleri Kastamonu'nda geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybeden Rıdvan Keskin ile eşi Naciye Keskin ve 1 yaşındaki çocukları Miranmir Keskin, Bodrum'da son yolculuklarına uğurlandı.

Aslen Van'ın Özalp ilçesi nüfusuna kayıtlı olan, Konacık Mahallesi'nde ikamet eden ve hafriyat işleri yapan Rıdvan Keskin, eşi Naciye Keskin ve 1 yaşındaki çocukları Miranmir Keskin'in cenazesi Bodrum'a getirildi.

Keskin ailesi Bitez Gülsevim Rüştü Kaynak Camii'nde öğle namazının ardından Bodrum Müftü Vekili Ahmet Akbudak tarafından kıldırılan cenaze namazlarının ardından sevenlerinin gözyaşları eşliğinde toprağa verildi.