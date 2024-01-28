Keskin burunlular hayat kurtarıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İnsani Yardım Tugayı Doğal Afetler Arama Kurtarma (DAK) Taburu bünyesindeki arama kurtarma köpekleri, ülke genelinde yaşanan doğal afetlerde aktif rol alıyor. Taburdaki arama kurtarma köpekleri, özellikle 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde birçok insanın canlı olarak enkazdan çıkarılmasını sağladı. Gemlik Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında temel eğitimlerini tamamladıktan sonra DAK Taburu'nda görevlendirilen köpekler, burada da özel eğitimlerden geçiyor. DAK Taburu Veteriner Hekimi Üsteğmen Ahmet Akpınar, taburda yer alan arama kurtarma köpekleri hakkında basın mensuplarını bilgilendirdi.