Türk mutfağının sevilen sütlü tatlıları arasında yer alan keşkül tarifi ve malzemeleri, MasterChef izleyenlerinin gündeminde yer alıyor. Hafif olması ve pratik yapımı ile tercih edilen lezzetler arasında yer alması nedeniyle de sık sık tüketiliyor. Peki; Keşkül nasıl yapılır? 19 Ekim Salı MasterChef Keşkül tarifi ile malzemeleri