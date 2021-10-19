Türk mutfağının sevilen sütlü tatlıları arasında yer alan keşkül tarifi ve malzemeleri, MasterChef izleyenlerinin gündeminde yer alıyor. Hafif olması ve pratik yapımı ile tercih edilen lezzetler arasında yer alması nedeniyle de sık sık tüketiliyor. Peki; Keşkül nasıl yapılır? 19 Ekim Salı MasterChef Keşkül tarifi ile malzemeleri
KEŞKÜL TARİFİ VE MALZEMELERİ
5 su bardağı süt
1 adet yumurta sarısı
1,5 su bardağı toz şeker
2 yemek kaşığı buğday nişastası
5 yemek kaşığı toz badem
2 yemek kaşığı rendelenmiş Hindistan cevizi
Servisi için:
2 yemek kaşığı kabuksuz çiğ badem
1 yemek kaşığı file Antep fıstığı
KEŞKÜL NASIL YAPILIR?
Yumurtaların sarısını beyazından ayırın. Sarıları süt, şeker nişasta ve toz bademle birlikte alın. Orta ateşte bir çırpıcı yardımıyla sürekli karıştırarak kıvamı koyulaşana kadar pişirin. Pişen keşkülün içine Hindistan cevizini ilave edin.
Keşkülü kaselere paylaştırın. Soğuyup katılaştıktan sonra üzerine kabuksuz çiğ badem ve file Antep fıstığı serpin. Arzu ederseniz buzdolabına koyup biraz daha soğumasını sağlayabilirsiniz.