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Giriş Tarihi: 19.10.2021 21:48

Keşkül nasıl yapılır? 19 Ekim Salı MasterChef Keşkül tarifi ile malzemeleri

Keşkül nasıl yapılır? 19 Ekim Salı MasterChef Keşkül tarifi ile malzemeleri

19 Ekim Salı akşamı MasterChef izleyicileri “Keşkül nasıl yapılır?” sorusuna yanıt arıyor. Yarışmada sütlü tatlılar yapılacak olup kıyasıya mücadele devam ederken, izleyenler ise keşkül tarifi ile malzemelerini öğrenmek istiyor. İçerisinde toz badem bulunan ve un yer almayan tatlılar arasında yer alan keşkül nasıl yapılır? 19 Ekim Salı MasterChef Keşkül tarifi ile malzemeleri.

Türk mutfağının sevilen sütlü tatlıları arasında yer alan keşkül tarifi ve malzemeleri, MasterChef izleyenlerinin gündeminde yer alıyor. Hafif olması ve pratik yapımı ile tercih edilen lezzetler arasında yer alması nedeniyle de sık sık tüketiliyor. Peki; Keşkül nasıl yapılır? 19 Ekim Salı MasterChef Keşkül tarifi ile malzemeleri

KEŞKÜL TARİFİ VE MALZEMELERİ

5 su bardağı süt

1 adet yumurta sarısı

1,5 su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı buğday nişastası

5 yemek kaşığı toz badem

2 yemek kaşığı rendelenmiş Hindistan cevizi

Servisi için:

2 yemek kaşığı kabuksuz çiğ badem

1 yemek kaşığı file Antep fıstığı

KEŞKÜL NASIL YAPILIR?

Yumurtaların sarısını beyazından ayırın. Sarıları süt, şeker nişasta ve toz bademle birlikte alın. Orta ateşte bir çırpıcı yardımıyla sürekli karıştırarak kıvamı koyulaşana kadar pişirin. Pişen keşkülün içine Hindistan cevizini ilave edin.

Keşkülü kaselere paylaştırın. Soğuyup katılaştıktan sonra üzerine kabuksuz çiğ badem ve file Antep fıstığı serpin. Arzu ederseniz buzdolabına koyup biraz daha soğumasını sağlayabilirsiniz.

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Keşkül nasıl yapılır? 19 Ekim Salı MasterChef Keşkül tarifi ile malzemeleri
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