Kestiği ağacın üzerine düştü hayatını kaybetti

Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Derecik köyünde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Hüseyin Yıldız (53) ile Mustafa Küçüksarı (55) bahçelerinde kestikleri ağaç üzerlerine devrildi. Çevrede bulunan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verdi.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Mustafa Küçüksarı (55) burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybederken, diğer yaralı Hüseyin Yıldız'ın tedavisi devam ediyor.

Jandarmanın olayla ilgili incelemesi sürüyor.