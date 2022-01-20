Kezban Keskin’in ölümünde flaş gelişme

Konya'da yaşayan 3 çocuk annesi Kezban Keskin, geçen yıl ekim ayının ilk haftasında Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan Hüsniye D. isimli kadın arkadaşının yanına geldi. Çocuklarının babası dışında 3 evlilik daha yapan Kerziban Keskin, Serik'e geldikten 20- 25 gün sonra ortadan kayboldu. Keskin'in Konya'da yaşayan çocukları, anneleri hakkında kayıp başvurusunda bulundu.

OĞLU POLİSE BAŞVURDU

Kezban Keskin'in bir anda ortadan kaybolmasını ardından oğlu Erkan Ünüvar, annesine, babası, dedesi ve diğer 3 eşinden gayrimenkuller kaldığını öne sürerek, annesinin parası ve malları için öldürülmüş olabileceği iddiasıyla polise bildirdi.

Son olarak annesinin Alanya'da biri ile evlendiğini ve bu evlilikten kendisine gayrimenkuller kaldığını belirten oğul Erkan Ünüvar, "Ben Serik ilçesinde ikamet eden Hüsniye D. isimli kadının ve erkek arkadaşının anneme zarar verdiğini düşünüyorum. Annem 18 Ekim tarihinde notere giderek Hüsniye D'nin mallarını satabileceğine dair vekalet veriyor. Bizimle en son 30 Ekim tarihinde konuştu" dedi. Son konuşmanın ardından kendisini defalarca aramalarına rağmen telefona cevap verilmediğini vurgulayan Erkan Ünüvar, "3 Kasım tarihinde annemin telefonundan 'Oğlum ben biraz gecikecem. İşlerim uzadı burada' şeklinde bir mesaj geldi. Annem mesaj atmasını bilmezdi. Ayrıca yazı dili annemizin söylemlerinden çok farklıydı. Ben bu mesajı Hüsniye D'nin yazdığını düşünüyorum. Ondan sonra da annemden bir daha haber alamadık" diye konuştu.

"ANNENİZ BALAYINA GİTTİ"

Erkan Ünver, ulaştıkları Hüsniye D. isimli kadının ise kendilerine sürekli, 'Anneniz biriyle evlendi. Balayına gitti. Kısa süre sonra gelecek' dediğine dikkat çekti. Erkan Ünüvar, "Anneme 50 bin TL kredi çektiren bu kadın bizi sürekli oyaladı" dedi.

Bir televizyon kanalına bağlanan Hüsniye D. ise Kezban Keskin'in kendisini evladı gibi sevdiğini belirterek, "Ekim ayının sonu gibi bir sabah uyandığımda kahvaltı hazırlamış, gelin gibi giyinmişti. 'Neden böyle giyindin?' diye sorduğumda H.İ. amcan geldi beni almaya. 9 Mart parkına, onun yanına gidiyorum" dedi.

Yanına ilaç poşeti ile kıyafetlerinin olduğu çantayı aldı gitti. Ondan sonra nereye gittiğini bilmiyorum. Kezban kendinden yaşça büyük erkeklerle evlenip, onların mallarını alan bir dolandırıcıdır. H.İ'in de mallarını aldıktan sonra ortaya çıkacaktır. Kezban ölmedi. 1-2 gün sonra ortaya çıkacak" ifadelerini kullandı.

POLİS GÖZALTINA ALDI

Antalya Emniyeti ekipleri de olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken, bu sabah cinayet zanlısı bir televizyon kanalının sunucusuna cinayeti itiraf etti. Kezban Keskin'in tüm mallarının vekaletini Hüsniye D'ye vermesinin ardından kayıplara karışması üzerine ulusal bir televizyon kanalına çıkan Keskin'in çocukları olayla ilgili şüphelerini dile getirdi. Televizyon kanalında araştırmaların derinleşmesi üzerine şüpheli Hüsniye D'nin arkadaşı Rüstem B'de programa katılarak Kezban Keskin'in kaybolmasıyla ilgisinin olmadığını gözyaşlarıyla anlattı.

Bugün de yayın öncesi sunucuya bir itirafta bulunacağını söyleyen Rüstem B, bu kez gözyaşları içerisinde cinayet itirafında bulundu.

Kezban Keskin'in Hüsniye D. tarafından boğularak öldürüldüğünü, ardından da cesedin 2 gün evde bekletildiğini anlatan Rüstem B. "Kezban Keskin'in cesedini ortadan kaldırmak için plan yaptık. Cesedi benzinle evin banyosunda yaktık. Hüsniye D. bu vahşi eylemde başarılı olmayınca cesedi parçalara ayırdı" dedi.

Rüstem D'nin televizyon programcısına yaptığı bu açıklamanın ardından Antalya polisi, İstanbul ve Antalya'da eş zamanlı operasyonlar yaptı. Rüstem B. ve eşi İnayet B. İstanbul'da, Hüsniye D. ile dini nikahlı eşi Ramazan Ç. ise Antalya'da gözaltına aldı.