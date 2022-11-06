Kezzapçı nişanlıya 20 yıl hapis istendi

Konya'nın Çumra ilçesinde ayrıldığı nişanlısı Merve Küçüktekin'in (28) üzerine kezzap atarak yakan Sabit Türk (26) hakkında "canavarca hisle ve tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istendi. Çok mutlu olduğunu belirten Merve Küçüktekin şunları söyledi: "İddianameyi duyunca çok sevindim. Öncesinde acaba fazla yatmaz da çıkar mı diye korkmuştum. Ama şimdi içim rahatladı. Kimse kimseye bunu yapamaz. İçerde kalması gerekiyor. İnşallah en yüksek cezayı da alacak" dedi.