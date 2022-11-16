KHK’lı FETÖ’cü karısını öldürdü

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Merveşehir Mahallesi'nde meydana gelen olayda bir kişi, boşanma aşamasında olduğu eşini sokakta silahla vurdu.
TALİHSİZ KADIN HAYATINI KAYBETTİ
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, silahla vurulan 45 yaşındaki Derya Yavuz'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken kaçan zanlı Mehmet Yavuz (52) polis ekiplerince yakalandı.
FETÖ'DEN KHK İLE İHRAÇ EDİLMİŞ
Katil zanlısının FETÖ'den KHK ile ihraç edilen bir polis memuru olduğu öğrenildi.