Kibir İle İlgili Ayetler – Kuran’da Gösteriş ve Kibirle İlgili Ayetler Neler, Hangi Surede Geçiyor?

Kibir ile ilgili ayetler bütününe ulaşmak muhtemeldir. Çünkü Allah'ın sevmediği şeylerden biri de bahsedilen bu huydur. Dolayısıyla Kibir ile ilgili ayetler ve mealleri istenilen insan davranışlarını anlatmaktadır. Kötü olarak nitelendirilen huyun neticesinde Kuranda Kibir hangi surede geçiyor olduğu yerinde bir sorudur. Üstünlük taslamak İslam dinince hoş görülen bir şey değildir. Aynı zamanda günah olarak adlandırılabilecek da bir durumdur. Bu sebeple Böbürlenmek ve Kibir ile ilgili ayet ve hadisler insanlar için ışık niteliğindedir.

Kibir ile İlgili Ayetler

İslam dini analiz edildiği zaman bir insanın nasıl davranması gerektiği ve nasıl huylara sahip olması gerektiği yönünde yol gösterici özellikleri vardır. İslam dini zorlayıcı olmamakla birlikte yol gösterici ve ışık tutan ifadelere yer verir. Bir insanın her zaman iyi olması gerektiği vurgulanır. İyi olmanın maddelerinde ise diğer insanlara karşı ön yargılı olmamak, kibirli olmamak, kendimizi üstün görmemek vb. özellikler yer almaktadır. Tüm bu özellikler Kur'an-ı Kerimin bazı ayetlerinde bahsedilmektedir. Örneğin İsa suresinde, Kasas Suresinde kibir ile ilgili ayetler mevcuttur.

Kuran'da Gösteriş ve Kibirle İlgili Ayetler Nelerdir?

Yukarıdaki başlıkta bahsedildiği gibi kibir ile ilgili birçok sure ve beraberinde ayetler vardır. Bu ayetlerin mealleri incelendiğinde kibir yapmanın kötü bir şey olduğu kanısına varılabilir. Aynı zamanda kibir yapmanın neden kötü olduğunu vurgulayan ifadelere de yer verilmektedir. Ayetlerin geneli değerlendirildiğinde Allah kibir yapan insanları sevmediği için bu huyun iyi bir şey olmadığı belirtilmiştir. Bu sebeple bu tür ayetlere yer vermek önemlidir. Kasas Suresi (28), 83. Ayetinde kibirlenmeyi konu alan yani böbürlenmeyi konu alan ifadelere yer verilmiştir. Bu ifadeler şu şekildedir:

"İşte âhiret yurdu! Biz onu yeryüzünde böbürlenmeyi ve bozgunculuk yapmayı istemeyenlere nasib ederiz. Sonunda kazançlı çıkanlar, fenalıktan sakınanlardır."