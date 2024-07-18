Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan 90 gazi, harekatın 50. yılında KKTC’ye uğurlandı

Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 90 gazi, harekatın 50. yıldönümü nedeniyle düzenlenecek etkinliklere katılmak üzere TCG İskenderun gemisiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) uğurlandı.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü tarafından Kıbrıs Barış Harekatı 50. Yıl Programı çerçevesinde Türkiye Muharip Gaziler Derneği tarafından belirlenen 90 gazi, Mersin Limanı'nda düzenlenen törene katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, "50 yıl önce bu insanlar ölümü göze alarak, ama Kıbrıs Barış Harekatı isminde barışı tesis etmek için Kıbrıs'taki Rumların Türklere yapmış olduğu haksızlıkları, hukuksuzlukları bertaraf etmek etmek için çıktıkları mücadelede barışı tesis ederek bu özel günde mutlu ve gururlu bir şekilde oraya gidiyorlar" dedi.

Programın Cumhurbaşkanlığının himayesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Savunma Bakanlığının koordinasyonuyla gerçekleşeceğini belirten Madak, "Yapılacak olan 3 günlük programda, gemiyle 90 gazimiz, diğer 100'un üzerinde gazimiz uçakla seyahati gerçekleştirilecek" diye konuştu.

Gazileri uğurlama törenine katılan Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, "Gurur tablosu içerisindeyiz. Kahraman gazilerimizle birlikteyiz. Onlar aziz şehitlerimizin yol arkadaşları. Gazilerimizle gurur duyuyoruz. Onlar bize şanlı ecdadımızı anımsatıyor. Kahraman ecdadımızı anımsatıyor. Malumunuz tarihte şanlı başarılarıyla damga vurmuş bir milletin, bir medeniyetin mensuplarıyız ve tarihi bir anı Mersin Limanı'nda yaşıyoruz. Tıpkı 50 yıl önce gene bu kıyılarda, bu limanlarda Kıbrıs'a yol aldıkları gibi aradan geçen 50 yılın ardından bir seyahat gerçekleştirecekler" dedi.

Gazilerin Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl kutlamalarına katılacaklarını vurgulayan Pehlivan, "Gazilerimiz, tıpkı 50 yıl önce de ilk ekiplerimiz, ilk kuvvetlerimiz 20 Temmuz'da sabah 06.05'te adaya intikal etmişlerdi. O seyahati de temsil edecekler, sembolize edecekler. Onlar duygulu, biz de en az onlar kadar duyguluyuz. Onlar gururlu, gazilerimiz gururlu, biz de en az onlar kadar gururluyuz. Bu vesileyle aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Kahraman gazilerimize şükranlarımı arz ediyorum. Onların sayesinde biz Türkiye Cumhuriyeti olarak coğrafyamızda dimdik ayaktayız" dedi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk ise, "Geçmişte kader birliği yaptığımız, bugün gönül birliği yaptığımız kıymetli kahraman gazi arkadaşlarım, bundan tam 50 yıl önce bu topraklardan bu saatlerde biz Alarga'ya çıkmıştık" ifadelerini kullandı.

Yumuk, "Ben Silifkeliyim. 3 Ocak Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşu. Burada bir donanımlı ordu olmadan sırf Yörüklerin, Toroslar'ın Yörüklerinin kendi kurmuş oldukları Kuvayi Milliye gücüyle, milli güçle Fransızlara en büyük darbeyi vurup ve Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra Fransa'nın çekilmesine sebep olan o güçlerin sayesinde biz küçük topraklarda huzur içinde yaşıyoruz. Ne mutlu ki bize bu topraklardan tekrar karşımızda Anamur'a 40 mil, Mersin'e 110 mil mesafede bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti topraklarını da ayak bastık. Biz tabii gemide olduğumuz için ayak basmadık ama arkadaşlarımız ayak bastılar" diye konuştu.

Gaziler, Mersin Limanı'ndan kent protokolü, öğrenciler ve vatandaşların katıldığı törenle KKTC'ye gidecek TCG İskenderun gemisine bindi.