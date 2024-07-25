Kıbrıs Barış Harekatı’nı tek tek arşivledi

Fethiye'de Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP) uzun yıllar aktif siyaset yapmış ve aktif olarak Fethiye Belediyesi MHP Meclis Üyeliği görevini yürüten Cengiz Çay, 20 Temmuz 1974'te Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Kıbrıs Barış Harekatı'nı o dönem bulduğu gazetelerden kestiği sayfalarla arşiv oluşturdu. Henüz 15 yaşında oluşturduğu arşivi 50 yıl boyunca kütüphanesinde saklayan Cengiz Çay, gözü gibi baktığı arşivini Fethiye Muharip Gaziler Ve Şehit Aileleri Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği'ne bağışladı. Arşiv'i teslim alan dernek Başkanı Namık Ünal, Çay'a Türk Bayrağı hediye etti.

"Dernekte Daha Anlamlı Olacağını Düşündüm"

Kıbrıs gazilerinin de bulunduğu dernekte arşivinin daha da anlam kazanacağını ifade eden Çay, "O dönemki koşullar çok zordu. Günümüzdeki gibi dronelar, İhalar, Sihalar yoktu. O dönem evlerde televizyon bile yoktu. Bizlerde Kıbrıs'ta yaşanan vahşeti radyolardan dinlerdik. Ardından Türk Silahlı Kuvvetlerinin müdahale etmesi bizi ziyadesiyle guruldandırdı. Şehitlerimizin ve gazilerimizin Kıbrıs'ta yaptığı mücadelenin zorluğunu biliyorduk. O koşullardan bu günlere geldik. Kıbrıs'ın önemini daha da iyi anladık. 15 yaşında yaptığım kıymetli bir eser ve bunun dernekte daha anlamlı olacağını düşündüm. Türkiye Cumhuriyeti'nde 15 yaşındaki Cengiz Çay neyse, 66 yaşındaki Çay'da aynı. Yayılmacı politikayı takip etmiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin güçlü, Türk milletinin mutlu olmasını istiyoruz" dedi.

"Çok Kıymetli Bir Çalışma"

Fethiye Muharip Gaziler Ve Şehit Aileleri Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği Başkanı Namık Ünal, "Kıbrıs Harekâtı'nın başlangıcından sonuna kadar yapmış olduğu arşivini bize hediye etti. Çok kıymetli bir çalışma. Bizler için çok değerli. 50 yıllık bir eser. Derneğimize gelen herkes bu arşivi inceleyebilir" diye konuştu.